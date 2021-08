Filattiera, Lucchetti (Fi): «Rivedere i limiti degli autovelox, penalizzano i turisti»

FILATTIERA – L’amministrazione comunale di Filattiera (Massa-Carrara), guidata dal sindaco Annalisa Folloni, è nel mirino del consigliere comunale di minoranza Federico Lucchetti (Forza Italia): «Sono pervenute al sottoscritto numerose segnalazioni circa sanzioni agli utenti che percorrono il tratto della Strada Statale in località Scorcetoli (zona centro commerciale), dove è posizionato un autovelox gestito dal Comune di Filattiera».

Secondo Lucchetti il velox serve solo a far cassa: «Occorre garantire la pubblica sicurezza, ma allo stesso tempo è necessario determinare i limiti di velocità in maniera tale che gli stessi svolgano una funzione utile, senza penalizzare chi percorre questo tratto di strada a velocità contenute».

Punire chi percorre a velocità meditata la statale significa colpire il turismo: «La Giunta e il sindaco si impegnino a modificare la taratura del suddetto autovelox individuando una velocità utile a rispettare i limiti di velocità entro i 60km/h, ma al tempo stesso ad evitare che siano colpiti gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada a velocità moderata. È troppo facile cercare di far cassa così e non è neanche giusto. Dimostra scarsa visione e poca sensibilità verso il grande bisogno del territorio di essere ospitale». Secondo Lucchetti L’amministrazione di sinistra dovrebbe pensare di più al turismo e al commercio: «Sono il cuore pulsante della nostra piccola comunità. Chi arriva qui non deve essere penalizzato, ma accolto».