Malamovida, Forza Italia: «Esiste un bando regionale per l’educazione alla legalità»

CARRARA – «Forza Italia, già impegnata con le ronde su Marina di Carrara per arginare nell’immediato una situazione pericolosa e mal conciliabile con la sicurezza richiesta dai turisti estivi e dai residenti, vuole rendere noto grazie all’informativa del proprio responsabile regionali Enti Locali Matteo Mastrini, che esiste un bando della Regione Toscana finalizzato all’educazione verso la legalità, associata anche ai rischi di criminalità organizzata, per i giovani nelle scuole superiori, con destinatario associazioni del terzo settore e finanziato per per complessivi 75.368,13 euro. Ma attenzione: scadrà lunedì 23 agosto». Questo è quanto fa sapere, tramite una nota ufficiale, Riccardo Bruschi, coordinatore comunale a Carrara di Forza Italia.

«Sembrerebbe un ottima occasione per prevenire in futuro questi fatti di malamovida ed educare i nostri ragazzi alla legalità, – continua Bruschi – spiegandogli quanto sia pericolosa e sbagliata questa tendenza alla violenza tanto dei singoli o di gruppo»

«Sembrerebbe un ottima opportunità sia di educazione che di lavoro per le associazioni benefiche, – conclude Buschi – che cade ad uopo in questo periodo di malessere e perdita di valori dei nostri giovani».