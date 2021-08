Lucchetti (Fi) attacca la sindaca Folloni: «Dall’acqua pubblica al feeling con Gaia»

FILATTIERA – Dal consigliere comunale di minoranza di Filattiera (Massa-Carrara) un attacco alla gestione del servizio idrico: «Paolo Zammori, già sindaco di Filattiera, nel corso della scorsa legislatura, ha ricoperto il ruolo di delegato al servizio idrico. Numerose le sue battaglie in seno a Gaia e all’Autorità idrica toscana, dove spesso ha votato contro le delibere del gestore. Il processo di accentramento tenuto da Annalisa Folloni, per essere riconfermata sindaco con l’appoggio del Pd, ha portato due conseguenze. Zammori non fa più parte della sua squadra, la posizione verso Gaia, di cui il nuovo vice sindaco è rappresentante, è radicalmente cambiata».

Nel mirino il sindaco Annalisa Folloni e il vice Alessandro Zani: «Adesso il comune di Filattiera è un azionista di Gaia SpA perfettamente allineato che, o non partecipa alle assemblee, o vota a favore. Anche se non si fosse stati d’accordo con Zammori non si può non riconoscergli correttezza e onestà intellettuale che, invece, una certa sinistra filattierese ha del tutto smarrito per accomodarsi su posizioni e poltrone di comodo. L’appoggio personale del sindaco Folloni, che proviene dalla sinistra radicale, al moderato Giani è lì a dimostrarlo. L’acqua e la sua gestione non ne sono che la punta dell’iceberg. Adesso però il sindaco Folloni e il vice sindaco Zani dovrebbero dire qualcosa sulle condizioni del servizio a Filattiera. Sul fatto che sia scadente e non ci sia pressione. Hanno ancora intenzione di occuparsene? Se hanno completamente abdicato lo diciamo chiaramente. Le segnalazioni al gestore le faremo noi».