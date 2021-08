MARINA DI CARRARA – Ieri sera, lunedì, seconda giornata di pattugliamento delle zone della movida e delle aree a rischio di Marina di Carrara per i militanti di Forza Italia dopo i gravi fatti dei giorni scorsi (qui). «Prosegue il nostro impegno per la sicurezza – afferma Gianni Musetti di Forza Italia – in sostegno alle forze dell’ordine, ai nostri commercianti e residenti. Mentre monitoravamo le aree abbiamo incontrato con piacere tutti i commercianti della zona, ricevendo stima e sostegno per la volontà di sensibilizzare, con il nostro intervento in prima persona, il Comune e le istituzioni».

«Abbiamo scritto al ministero degli Interni – annuncia il politico – perché aumenti il numero di agenti nel nostro comune, purtroppo da troppo tempo costretti a lavorare sotto organico. Se appena 5 anni fa, ad esempio la polizia, aveva più di cento persone in servizio, ora ne ha poco più di 60. È impossibile gestire tutte le situazioni di crimini e di malamovida, oltre al resto del lavoro su strada e d’ufficio che gli uomini in divisa devono fare ogni giorno dell’anno. Siamo dalla parte dello Stato e allo Stato chiediamo una pronta risposta per salvare dalla microcriminalità la nostra città».