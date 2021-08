Nuovo gruppo consigliare, Barotti: «Persiani e la Lega hanno sconfessato Cella»

MASSA – “Alcuni partiti di maggioranza, oltre che il Sindaco, hanno espresso interesse per la costituzione del gruppo consigliare Massa civica dimostrando, nuovamente, quanto siano impegnati nella costruzione di nuovi equilibri politici anziché nel governo della città”. E’ la critica del consigliere di Arcipelago Massa Andrea Barotti dopo la costituzione del nuovo gruppo consiliare formato da Roberta Dei, Sergio Menchini e Giovan Battista Ronchieri. “Le lotte interne – prosegue il consigliere – la necessità di arginare le critiche che una componente solleva inducono Persiani e le forze sovraniste a cercare una stampella arrivando persino, nel caso della Lega, a sconfessare il vicesindaco Cella; un soccorso che arriva da un gruppo nato da due consiglieri ex forza Italia e da un ex candidato sindaco dal percorso politico assai tortuoso, perciò stento a trovare un elemento di novità degno di nota. Credo che gli elettori non si stupiscano più dei cambi di casacca; non penso che qualcuno faccia più caso al fatto che un ex candidato di area centrosinistra, dopo aver sciolto il soggetto politico civico che ne ha consentito l’ingresso in consiglio, dopo aver assunto, senza tessera e stando fuori dalla maggioranza, un incarico dirigenziale in Forza Italia, oggi faccia parte di un gruppo che, dopo la chiusura del vicesindaco, si è dichiarato all’opposizione ma pronto a tendere la mano alla Giunta e, per quanto sembra di intuire, ad offrire un contributo nel campo della destra sovranista”.

“In questa vicenda – aggiunge Barotti – che credo poco interessi ed appassioni i cittadini, l’unico aspetto chiaro è che la Lega, il Sindaco hanno preso le distanze dal vicesindaco Cella, così come è altrettanto evidente che i sostenitori del cambiamento hanno “imbarcato” personalità di lunga esperienza (Luigi Della Pina e Sergio Menchini) e la cosa divertente è che “i rivoluzionari” se ne compiacciono dimenticandosi di aver dipinto il passato della città come una fase storica da cancellare. La Lega scrive che il Sindaco ha lavorato solo su chi realmente si è dimostrato civico ma, a questo punto, sarebbe interessante comprendere quali siano questi consiglieri, illuminati sulla via di Damasco, di chiara identità civica; mi domando: sono gli ex Forza Italia? l’ex candidato, ex alternativa civica, dirigente non tesserato di Forza Italia ma all’opposizione Sergio Menchini? Il neo gruppo Massa civica che sarebbe in minoranza ma vicino alla maggioranza? Nel comunicato la Lega, tra le righe, qualche dubbio su quale rotta prenderà “Massa civica” sembra averlo quando si augura che la nascita del nuovo gruppo possa tradursi nel consolidamento della maggioranza e ciò è veramente esilarante se si pensa che il partito di Salvini non ha lesinato, in campo nazionale, cambi di direzione notevoli ed in un arco di tempo brevissimo”.

“Sono convinto – conclude il consigliere – che i cittadini chiedano alla politica di impegnarsi sul fronte del decoro, del lavoro, della formazione, della tutela ambientale, siano interessati a leggere, ascoltare delle proposte ed apprezzino la coerenza perciò non credo che la costituzione di una nuova formazione consigliare possa entusiasmare, così come non penso destino attenzione comunicati che parlano soltanto alla politica. Per quanto mi riguarda continuerò, da civico di area riformista progressista, da consigliere di minoranza fedele al mandato ricevuto dagli elettori, ad invitare chi amministra la città a confrontarsi sulle idee per costruire il futuro della comunità; confronto, ad oggi, impossibile sia per l’incapacità della destra sovranista ad abbandonare la polemica, i toni propagandistici, sia per l’assenza di progettualità, da parte della Giunta, che possano far ripartire lo sviluppo economico, sociale, culturale del territorio”.