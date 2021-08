MASSA – “A distanza di un mese dalla istituzione della ZTL nel tratto finale di via San Leonardo sono a chiedere ai nostri alleati di fare uno sforzo in più ripristinando la viabilità marinella. Bene che sia stato almeno spostato alle 20 l’orario iniziale della ZTL, che nelle prime settimane era fissato alle 18, ma purtroppo anche la chiusura ritardata sta portando troppi disagi”. E’ il commento del coordinatore comunale di Forza Italia Massa Domenico Piedimonte a proposito della Ztl recentemente istituita in via San Leonardo.

Forza Italia fa presente agli uffici ed ai membri della Giunta che “al di la delle buone intenzioni, l’esperimento di questa ZTL sta portando più disagi che benefici. I cittadini, oltre ad aver perso il servizio degli autobus per il tratto che va dall’obelisco fino a piazza Betti, in questi giorni, la viabilità è completamente saltata. Causa anche l’aumentare delle presenze turistiche unite al desiderio ferragostano di raggiungere la Marina da parte dei nostri concittadini”.

Foto 2 di 2



“Ne è la riprova – argomenta Piedimonte – quanto avvenuto ieri sera 11 agosto intorno alle 23. La disperazione era anche negli agenti della Municipale intervenuti per sbrogliare la matassa di un traffico che ha mandato in tilt anche via Casamicciola. La chiusura del tratto finale di Via San Leonardo sarà possibile riprenderla dopo che avremo studiato la viabilità alternativa. E Forza Italia è sempre pronta ad aiutare a proporre ai propri amici del centro destra soluzioni che portino benefici ai propri concittadini. I trenta giorni di esperimento, ci hanno fatto osservare che nonostante la ZTL, dalle 20 alle 24 quel tratto finale di via San Leonardo rimane buio e con la totalità dei negozi chiusi poiché non è attualmente quella dello struscio la sua vocazione”.

“C’è solo una trattoria che per sua fortuna può aggiungere 4 tavoli sulla strada – chiude il coordinatore comunale di Forza Italia -. Ma non è di certo il favore un singolo che può giustificare il disagio di così tanti cittadini e turisti.