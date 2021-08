Fratelli d’Italia accoglie con soddisfazione il nuovo gruppo consiliare “Massa Civica”

MASSA – Continua ad essere movimentata questa calda estate all’interno delle trame politiche del consiglio comunale di Massa. Di recente è stata annunciata la formazione di un nuovo gruppo consiliare all’interno della maggioranza: Massa Civica. Il nuovo gruppo è formato dai consiglieri Roberta Dei, Sergio Menchini e Giovanbattista Ronchieri. Dopo le critiche di Forza Italia, un altro partito di maggioranza accoglie con favore questa nuova formazione: «Cogliamo con interesse e soddisfazione la creazione del nuovo gruppo in consiglio comunale “Massa Civica – afferma il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Massa – e siamo pronti a confrontarci con loro per rafforzare ancora di più l’ azione della nostra amministrazione e del sindaco».

«La creazione del nuovo gruppo dimostra come vi sia la volontà della maggioranza di allargare sempre di più la propria azione anche a soggetti che le scorse elezioni amministrative hanno rappresentato un importante progetto anche in termini di consenso e che oggi hanno deciso di iniziare un percorso di avvicinamento all’ amministrazione. Una maggioranza ed un sindaco che dimostrano ancora una volta la capacità di parlare al mondo civico e di avere come obiettivo il bene della città. Crediamo – conclude Fratelli d’Italia – che questa sia la migliore dimostrazione del buon lavoro fatto fino ad oggi dalla maggioranza e dal sindaco. Fratelli d’Italia, a Massa, come a Carrara è convinta che un progetto che vede coinvolti il centro destra ed il mondo rappresentato dalle liste civiche sia lo strumento per sconfiggere il malgoverno del Pd e dei Cinque stelle».