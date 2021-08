Carrara 2022, il Pd: «Non tirateci per la giacchetta, prematuro parlare di patti elettorali»

CARRARA –«A seguito dell’ennesimo articolo comparso sulla stampa locale, nel quale, ancora una volta veniamo tirati per la giacca dalle forze politiche che desiderano coinvolgerci e guidarci verso i propri desiderata, vogliamo ribadire che non siamo disposti ad accettare prematuri proclami di alleanze e/o patti elettorali». Lo afferma in una nota il Pd di Carrara. Il riferimento è alle amministrative che si svolgeranno a Carrara nel 2022 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

«La nostra “road map” per la definizione del campo progressista che chiederà ai cittadini di governare il futuro di questa provincia – sottolinea il Pd – (dove dal prossimo ottobre alla primavera 2022 si terranno varie tornate di elezioni comunali) parte dall’analisi concreta di idee e strumenti per rilanciare la vivibilità urbana, l’economia locale, la sicurezza del lavoro e sul lavoro, la sicurezza dei plessi scolastici, l’ambiente (riducendo il rischio idrogeologico e le bonifiche delle aree inquinate) la sanità, il turismo e la cultura. Non ultima, ma di fondamentale importanza, a nostro avviso, riprendere temi etici e ideali come la rigenerazione della politica, da intendere nuovamente come servizio e non come lotta per il potere ponendo attenzione alla povertà ed ai diritti di tutti».

«A questo proposito da oltre un anno (malgrado il covid) abbiamo iniziato e continuiamo a condurre una campagna di ascolto confrontandoci con cittadini, associazioni di categoria, sindacati e associazioni civili. Il percorso che abbiamo stabilito ha in mente di disegnare la proposta del nostro partito, dei nostri simpatizzanti ed elettori sull’idea di città che vogliamo realizzare. Solo allora saremo pronti a confrontarci, senza pregiudizi, con i punti programmatici concreti di tutti coloro che saranno disposti a costruire un’ alleanza elettorale progressista e antifascista che si presenti alle elezioni ed in caso di vittoria, diventi la via maestra per il governo della città».

«Il Pd ha pieno rispetto di tutte le forze politiche, con cui dialoga in modo ufficiale e trasparente, nonché dei vari commentatori politici, ma allo stesso tempo chiede di non esser coinvolto in logiche differenti da quanto appena scritto. Decidere prima con chi si vuole stare e poi che cosa si vuole fare è un vecchio modo di fare politica che non ci appartiene più».