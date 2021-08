«Per l’aeroporto di Marina di Massa serve un colpo d’ala». La richiesta di Forza Italia

MASSA – «Qualche giorno fa ho avuto modo di passare davanti all’aeroporto di Marina di Massa, ancora una volta sono rimasto incantato a vedere il paesaggio che lo circonda e le montagne e il mare che si specchiano da una parte all’altra della pista di volo. Già la pista di volo, ma come: è ancora piena di sassetti, il bar non esiste più, non si sente parlare di scuola di volo. Amara constatazione, mi sono detto, per tanti anni ci siamo illusi e non rimane che prendere atto che anche le promesse tanto decantate dalle amministrazioni succedutesi sono state fin qui dimenticate». A intervenire sullo stato dell’aereoporto di Marina di Massa è il colonnello dell’aviazione Pietro De Trovato, membro della segreteri comunale di Forza Italia.

«Ora potrei dire del tanto lavoro svolto, dell’entusiasmo che ci ha accomunato, della tecnica e professionalità spese per configurare e dare concretezza ai valori economici e di prestigio potenziali a vantaggio dell’aeroporto e poi di tutto il territorio. Non mi dilungo. – continua il colonnello – Non intendo ritornare su quanto già fatto. L’inutilità di tanti anni trascorsi con piena fiducia nelle istituzioni competenti oggi mi portano ad altre considerazioni. La prima, la più evidente, è che anche questa amministrazione non ha saputo concretizzare, fino ad ora, quel cambio di passo che ci si poteva aspettare. Forse è accaduto di peggio, si lotta all’interno delle stanze dei bottoni per raggranellare qualche voto e nel terrore di perdere quanto faticosamente conquistato si sottovalutano alcune esigenze della città e con sopraffina arte ci si impegna ad accontentare del piccolo cabotaggio senza la visione di uno sviluppo serio e programmato».

«Ebbene non è solo una strada sbagliata che non darà i risultati ipotizzati, anche se sembra più facile e abbonda di sorrisi e di pacche sulle spalle, si sente che sotto sotto cova la paura, la paura di non saper costruire, una paura che mortifica le idee e non ha il coraggio di intraprendere, di prendere decisamente le decisioni che spettano al proprio ruolo. – aggunge De Trovato – Così si perde, ci sarà sempre qualcuno capace di offrire di più. In secondo luogo, forse il motivo piu sintomatico che mi ha spinto a scrivere, da pubblico cittadino, oltre che da membro della segreteria di Forza Italia Massa queste righe è che il consenso lo si consegue immaginando e costruendo ogni possibile rapporto culturale, specifico, associativo di idee nel panorama del territorio non per burla ma nella ricerca di ottenere il riconoscimento richiesto nella partecipazione e nella generosità di quanti credono nella avventura che stanno affrontando giorno per giorno, ma soprattutto nella convinzione di un pensiero costante al proprio domani».

«L’aeroporto si pone in questa ottica, certe iniziative intorno a noi si moltiplicano e alcuni paesi limitrofi si impegnano a valorizzare quanto posseduto nel proprio territorio, ma sono pronti a spingersi avanti e affrontare nuove esperienze per l’arricchimento o il completamento di proprie sfaccettature di progresso. – conclude il membro di Forza Italia – Noi stiamo perdendo tempo. Hai un programma, sindaco, onoralo e avrai i tuoi elettori congiuntamente al tuo fianco».