Alberti (Pd): «Quando verrà ripristinata l’acqua per la fontana dei delfini?»

MASSA – «Piazza Pellerano dopo piazza Betti rappresenta uno dei luoghi pubblici più importanti di Marina di Massa. La piazza è stata oggetto nel corso dell’ultimo decennio di diversi interventi di riqualificazione che non ne hanno snaturato la vocazione di spazio di relazione e di incontro, soprattutto per famiglie e bambini e che, al contempo, hanno preservato e valorizzato la pineta che identifica e caratterizza da sempre la piazza stessa. A contornare la piazza, molte attività commerciali che su di essa si affacciano con tavolini, tende e gazebo e fanno di piazza Pellerano anche una realtà commerciale, aspetto che merita la giusta attenzione e considerazione». Scrive Stefano Alberti, consigliere comunale a Massa del partito democratico, nel testo della sua interpellanza dedicata alla fontana dei delfini di Marina di Massa.

«Ad adornare un angolo della piazza la fontana dei Delfini che, restaurata più volte, oggi è desolatamente a secco e, privata dello zampillare d’acqua, penalizzata nel suo effetto estetico, non esprime tutta la sua “bellezza”. La chiusura degli zampilli di acqua, per altro, a quanto si apprende deriva da un problema la cui soluzione richiede poca spesa. – continua Alberti – A soffrire di mancanza di acqua però non è solo la fontana dei Delfini. Manca infatti su tutta l’area di piazza Pellerano un fontanello pubblico di acqua potabile e tale mancanza si potrebbe superare con l’installazione di un rubinetto a pulsante per evitare sprechi d’acqua».

Alberti chiede se: «l’amministrazione comunale intenda intervenire per ripristinare lo zampillo d’acqua della fontana dei Delfini e al contempo intervenire per garantire un fontanello pubblico di acqua potabile per famiglie e persone anziane che frequentano quotidianamente piazza Pellerano».