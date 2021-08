Dei, Menchini e Ronchieri danno vita al gruppo consiliare “Massa Civica”: «Dialogo costruttivo con l’amministrazione»

MASSA – Nasce oggi Massa Civica, un nuovo gruppo consiliare composto dai consiglieri Roberta Dei, Sergio Menchini e GiovanBattista Ronchieri. Tre consiglieri hanno storie personali e politiche diverse, ma che affondano in radici comuni. A dare l’annuncio sono i consiglieri stessi attraverso una nota. “Il minimo comune denominatore di questa nuova realtà politica – spiegano – è il riconoscersi nei valori liberaldemocratici, su cui si basa anche la nostra Unione Europea, e nel fare dell’ascolto, della condivisione e della concretezza, il proprio agire quotidiano. Il nuovo gruppo nasce dall’esigenza di raccogliere le varie esperienze e declinazioni di civismo mettendole al servizio della collettività, perché la nostra comunità cittadina deve essere partecipe e attiva nel processo di cambiamento della città a cui questa amministrazione ha dato grande impulso”.

I consiglieri rendono poi noto di “aver avviato un confronto costruttivo e programmatico con la maggioranza che governa la città e con il Sindaco Persiani”. Un percorso che potrebbe andare quindi a sanare gli attriti che negli ultimi mesi hanno caratterizzato il rapporto tra l’amministrazione comunale e la consigliera di maggioranza Roberta Dei. “L’intenzione è quella di collaborare – continuano – per il raggiungimento, in particolare, di alcuni obiettivi fondamentali, come il rilancio del turismo, mediante la valorizzazione della Marina (lotta all’erosione, riqualificazione di Marina di Massa e del litorale); dalla prosecuzione del processo di riqualificazione e di recupero del centro storico e delle aree limitrofe, di sviluppo della montagna, anche ai fini turistici, di recupero delle periferie e delle aree degradate”.

“Dal punto di vista politico – concludono – il gruppo intende operare in sintonia con tutte le liste civiche già presenti non solo nel Consiglio Comunale di Massa, ma anche di Carrara e degli altri comuni della Provincia, offrendo un contributo di collaborazione a quelle forze politiche che si riconoscono nei valori comuni”.