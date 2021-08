Massa, il Pd contro Benedetti: «Consiglio comunale affidato a un “capo” prodigo di insulti»

MASSA – «Le parole del presidente del Consiglio comunale meritano un solo aggettivo: vergognose. E’ ormai palese l’assoluta inadeguatezza di un simile personaggio a presiedere la più alta assise cittadina. L’idea di trattare i consiglieri come scolaretti indisciplinati è offensiva non solo per gli stessi consiglieri ma per tutta la città che non merita una conduzione siffatta». Intervengono così dal gruppo consiliare del Pd di Massa a proposito di quanto è accaduto in chiusura dell’ultimo consiglio comunale, con il presidente Stefano Benedetti che dopo uno scontro con la minoranza ha interrotto anzitempo la sessione (qui la notizia). «Benedetti straparla, urla, toglie la parola a piacimento – proseguono dal Pd -, irride e ora sforna giudizi pesantissimi. Dovrebbe ricordare i principi basilari del suo ruolo, ma forse è troppo per lui. Forse dovrebbe aver presente che il Consiglio comunale di Massa è uno dei pochissimi in Italia, in Europa e nel Mondo che non si riunisce in presenza. A Massa abbiamo riaperto tutto ad eccezione del luogo dove si esercita la democrazia, affidato dalla maggioranza ad un “capo” prodigo di insulti».

«Non solo hanno fatto modificare la mozione d’indirizzo per formare una commissione d’indagine per la vicenda Serinper – chiudono dal gruppo consiliare – in una proposta di delibera ma certamente se ne riparlerà a metà Settembre, presi in giro dallo stesso Presidente favorevole alla costituzione della commissione. Abbiamo davvero superato ogni limite».