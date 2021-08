MASSA – “Su sollecitazione di numerosi residenti di via Bozzone e a seguito di sopralluogo, ho constatato le pessime condizioni di manutenzione in cui si trova la suddetta strada che, per altro, presenta lungo il suo tracciato alcune discariche abusive”. Lo scrive il consigliere del Pd Stefano Alberti in un’interpellanza all’indirizzo del presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti firmata anche dai consiglieri Gabriele Cairoli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi. “La strada, a carattere residenziale, si sviluppa parallela al tracciato autostradale e collega via Massa Avenza con via Baracchini. Soprattutto nel periodo estivo è attraversata da biciclette e motorini che la percorrono quale tracciato alternativo per raggiungere località della costa tra Partaccia e Ricortola, ma la vegetazione infestante lungo i bordi stradali, i rovi che si allungano pericolosamente nella carreggiata ad altezza di persona e i rifiuti abbandonati in vari punti sono per i residenti e per chi vi transita un concreto problema e il segno dell’incuria e dell’abbandono”.

“Lo stato di degrado della zona si manifesta anche nelle condizione in cui versa uno spazio sterrato, non si capisce se pubblico o privato – proseguono i consiglieri -, molto vicino alle abitazioni e nel quale si trovano, forse abbandonate, diverse auto fatte oggetto di incursioni notturne da parte di chi ricerca gli ultimi pezzi di ricambio. Infine, la visione dello stato attuale del luogo fa pensare alla necessità di attuare adeguati interventi per contrastare il rischio, se non già concreto, che lì si sviluppino consumo di droga e prostituzione”.

I consiglieri chiedono dunque al sindaco Francesco Persiani di intervenire “per garantire i necessari lavori di manutenzione del verde, di rimozione delle piccole discariche di immondizia e di lastre di eternit, oltreché garantire una doverosa vigilanza nella zona”.