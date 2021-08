Massa, consiglio comunale chiuso in anticipo. Benedetti: «Regolamento non rispettato». Scintille con la minoranza

MASSA – Si è chiuso in maniera del tutto inusuale l’ultimo consiglio comunale a Massa. Il presidente Stefano Benedetti ha deciso infatti di interrompere la seduta – spiega lui stesso – per ragioni di difficoltà a far rispettare il regolamento. “Un intervento eccezionale – esordisce Benedetti – che ho deciso nell’esclusivo interesse di tutti i consiglieri comunali. Purtroppo il sistema online, che stiamo utilizzando da diverso tempo per motivi di sicurezza, non permette alcune opzioni, tra le quali quella di togliere definitivamente la parola e comunque mettere nella condizione tutti coloro che sforano il tempo o che dicono cose offensive o del tutto fuori luogo, di non intervenire più. Per questo motivo – prosegue – il buon svolgimento del Consiglio è dovuto soprattutto alla correttezza e al senso di responsabilità dei Consiglieri Comunali, che per la verità, nella maggior parte dei casi, si comportano come da Regolamento e altri, appunto, soprattutto quelli di minoranza, ogni qual volta che si svolge l’adunanza, disattendono le regole, urlano, parlano senza richiedere l’autorizzazione e interrompono spesso i colleghi che stanno intervenendo”.

Il presidente del consiglio comunale punta quindi il dito sul consigliere del Pd Stefano Alberti, il quale avrebbe “volutamente disturbato i lavori con l’evidente intenzione di fare ostruzionismo”. “Dopo una serie di intimazioni e diffide dal continuare in questo modo – continua Benedetti -, considerato e preso atto che all’Ordine del Giorno non c’erano pratiche e atti amministrativi e che alcune interpellanze erano proprio del Consigliere Alberti, il quale non intendeva palesemente discuterle, sono stato costretto nel rispetto della vigente normativa e con l’avallo del Segretario Generale, a chiudere il Consiglio, rinviando il tutto a dopo le ferie estive”.

“Mi auguro che il Consigliere Alberti si ravveda e fornisca a tutti i consiglieri le sue scuse – chiude il presidente del consiglio comunale – e quindi, che la minoranza inizi a lavorare seriamente, fornendo il proprio contributo alle discussioni e ai dibattiti, evitando nel prossimo futuro di compiere atti o azioni di disturbo o di boicottaggio”.

MENCARELLI (M5S): “BENEDETTI INADEGUATO A GESTIRE ISTITUZIONALMENTE UNA SITUAZIONE DI CONTRASTO”

“Io non ci sto a passare da consigliera indisciplinata o ancor peggio prepotente, in base all’articolo sulle dichiarazioni del presidente Benedetti”. E’ il commento della consigliera del M5s Luana Mencarelli a proposito di quanto accaduto durante la seduta. “La chiusura della seduta di lunedì sera – prosegue – è scaturita dalla sua inadeguatezza a gestire istituzionalmente una situazione di contrasto, circostanze in cui si richiedono capacità di mediazione ed equilibrio. Anche in qualità di vice presidente devo obiettare sulla sua presa di posizione, infatti il Presidente del Consiglio deve assicurare il buon andamento dei lavori e mantenere l’ordine durante le sedute e quindi astenersi dall’apostrofarne i membri, ma utilizzare diplomazia e oggettività”.

“Il Regolamento – sostiene Mencarelli -, pur reso più restrittivo circa l’operatività della minoranza, prevede comunque prescrizioni in ordine alle competenze, ai tempi e alle procedure. Il Presidente non può decidere in autonomia di chiudere la sessione del Consiglio, ma sia per sospendere che per concludere la seduta deve confrontarsi con i suoi vice, passaggio non adempiuto. Questa modalità vale anche nel caso voglia decidere di togliere la parola ad un consigliere. Sono previsti tempi determinati per ogni intervento, anche per quelli del sindaco e degli assessori e delle assessore, ma assistiamo a monologhi del primo cittadino che sforano di gran lunga la regola. Succede anche che consiglieri intervengano senza preavviso per chiedere di mutare l’audio ad altri membri del Consiglio che stanno intervenendo o per avviare schermaglie”.

“Allora mi chiedo – conclude la consigliera del M5s -: se il Regolamento non è rispettato dalla maggioranza perché lo si pretende dalla minoranza?”.