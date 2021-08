Il centrodestra ritrova l’unità a Montignoso: Manuela Aiazzi candidata a sindaco

MONTIGNOSO – Sarà Manuela Aiazzi a sfidare il sindaco uscente Gianni Lorenzetti. La presentazione ufficiale della candidata del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) è avvenuta ieri, lunedì, a Villa Schiff. Manuela Aiazzi, 58 anni, è fiorentina di nascita ma montignosina di adozione. Nella città apuana, infatti, vive e lavora da anni come avvocato. In politica è impegnata come coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia.

Presenti al “battesimo” pubblico della candidata i coordinatori comunali e provinciali dei tre partiti: Nicola Pieruccini e Andrea Cella (Lega), Marco Guidi (Fdi) ed Ernesto Antoni (Forza Italia). Aiazzi nel suo intervento ha parlato di trasparenza, ascolto e partecipazione, presentando un’anteprima delle linee guida del suo programma che riguardano la valorizzazione di zone come il Pasquilio, Cerreto e Sant’Eustachio: «Dobbiamo recuperare le zone montane. Inoltre Capanne deve tornare a essere il centro commerciale e artigianale».

Poi la candidata ha parlato di turismo come «fonte primaria del territorio, attraverso la tutela dell’ambiente». E proprio sull’ambiente ha voluto dedicare un passaggio sottolineando l’importanza di migliorare e potenziare il Lago di Porta e chiudere la discarica di ex Cava Fornace. «Non sarà facile ma sarà un obiettivo primario. Utilizzeremo tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione».