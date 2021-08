Elezioni amministrative Carrara 2022, il Partito Democratico scopre le sue carte: ci sarà

CARRARA – Nel Comune di Carrara (Massa-Carrara), nel 2022, si terranno le elezioni amministrative, e il Partito Democratico è già in corsa, e lo rivela con le parole della Direzione locale: «La Direzione di Carrara ritiene necessario aprire una nuova stagione politica, che crei un’alleanza progressista in grado di generare scelte innovative sui temi della transizione ecologica, digitale e della rigenerazione urbana. Pensiamo che la politica non abbia bisogno di veti, ma di una forte spinta a rinnovare la classe dirigente. Lavoriamo per scegliere una candidatura che superi una troppo lunga stagione di stagnazione politica, programmatica e amministrativa e che punti decisamente sulla partecipazione e sulla tutela dell’ambiente, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico, partendo dal lavoro positivo svolto in questi mesi dai vari gruppi di lavoro tematici che il Pd carrarese ha attivato e coordinato. Il Partito democratico metterà a disposizione il suo patrimonio politico e ideale perché questo lavoro prenda avvio in termini decisi e con uno sguardo rivolto al futuro, metteremo come perno centrale una visione orientata a un serio e profondo confronto programmatico con le forze politiche, economiche e sociali della nostra città per costruire una proposta moderna alle future elezioni amministrative.»