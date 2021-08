Azione Massa-Carrara: ecco il nuovo coordinamento provinciale

MASSA-CARRARA – Il 28 luglio scorso si è riunito il coordinamento provinciale di Azione, che ha assegnato nuovi incarichi sul nostro territorio e ha rinnovato il Coordinamento di Carrara in vista delle amministrative del 2022: Dennis Vatteroni è stato nominato segretario, al suo fianco come vice: Augusto Castelli, mentre Luca Vinchesi è stato scelto come responsabile stampa e comunicazioni. «Facciamo a loro – dice il coordinatore provinciale Giacomo Zucchelli – i migliori auguri per un impegno importante e difficile, che ci vedrà tra i sicuri protagonisti della scena politica carrarese». Ecco le prime parole del neo Coordinatore Comunale Vatteroni: «Ringrazio tutti gli amici di Azione per la stima e la fiducia riposte in me, un sentito e doveroso ringraziamento anche a Mario Lavaggi, che mi ha preceduto, per il prezioso lavoro svolto in questo periodo sicuramente non facile. Ci apprestiamo a vivere da protagonisti un momento decisivo per il futuro e saremo partecipi al cambiamento di Carrara, dobbiamo ripartire da quanto è stato fatto fino ad oggi favorendo un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche del territorio, per comprendere quale sia il progetto di città più vicino al nostro, che dovrà essere ambizioso ma soprattutto realizzabile. La nostra forza politica e motivazionale ci impone di essere il collante di una coalizione civica, progressista e socialdemocratica fatta da interpreti esperti ma anche da nuove leve, che abbiano voglia di battersi per il rilancio della nostra città, primo obbiettivo per Azione a Carrara. L’amministrazione 5S ha fallito, accontentandosi di fare il compitino, ben altro avevano sbandierato in campagna elettorale, ma alla prova dei fatti sono stati inconcludenti, non hanno mai aperto un vero dialogo con la cittadinanza, la paura fa parte dell’uomo ma quando si assume un incarico bisogna avere il coraggio di guardare oltre e prendersi delle responsabilità, quelli di prima adesso sono loro, il promesso cambio di passo non c’è stato ed è il momento di voltare pagina. Azione non aprirà a tavoli con il M5S, siamo troppo distanti, importante ribadirlo per evitare equivoci con le forze politiche, che vorranno costruire con noi una coalizione vincente per le prossime amministrative a Carrara».