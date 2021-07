Dei, Rivieri, Cipollini: «Più che Forza Italia questa sembra “Forza Mallegni”»

MASSA – «Caro Piedimonte, dall’intervento che hai fatto in questi giorni, comprendiamo che hai necessità di una persona che ti aiuti, di una persona di sostegno, per capire quello che leggi; ribadiamo e cerchiamo sia comprensibile anche per te, che noi non ci riconosciamo e non vogliamo far parte di questa Fi Toscana che è stata completamente svilita nei contenuti e nei valori di libertà, onestà, giustizia, garantismo (garantismo che non vuol significare omertà e soprattutto non significa ostacolare il lavoro della magistratura come invece ci sembra tu voglia intendere)». È una replica dura quella della consigliera comunale Roberta Dei e di Mauro Rivieri e Mario Cipollini.

«Noi veniamo dalla scuola e dagli insegnamenti di Altero Matteoli ideatore, creatore sostenitore del Popolo della Libertà, del libero confronto, della solidarietà e soprattutto del rispetto della dignità umana, con Altero nessuno si sarebbe permesso di parlare o pensare di epurare e cacciare persone dal partito. Con Matteoli la toscana di FI ha vissuto momenti di forti valori e di grandi consensi popolari. Mallegni non limitarti a deporre fiori cerca di imparare qualcosa da chi ha fatto la storia del centrodestra in Toscana e in Italia. Oggi Forza Italia è un partito lontano della gente ed è invece vicino agli interessi di bottega vicina agli interessi di pochi , o peggio ancora pronta ad esaudire e soddisfare le richieste dei propri dirigenti territoriali toscani. Insieme al tuo coordinatore regionale state cancellando e demolendo i forti contenuti della coalizione del Centrodestra e, grazie a questa sciagurata politica, FI a Massa e in Toscana sta perdendo consensi.. Caro Piedimonte stai ricoprendo immeritatamente il ruolo di coordinatore comunale, sei inaffidabile, prima partecipi alle manifestazioni insieme ai “Kark per il comunismo” per poi osannare i contenuti liberisti di FI e di Berlusconi , nello stesso tempo pronto ad attaccare inspiegabilmente l’amministrazione di centrodestra del comune Massa e il sindaco Persiani. Forse per far piacere a Mallegni che mira a disfarsi e demolire le coalizione di centrodestra che governano in Toscana per poi realizzare il suo grande sogno che è quello di unirsi alle sinistre renziane? o magari qualche tua richiesta non concessa? Nel frattempo ,preso da questi problemi essenziali, non ti sei neppure accorto che a Massa stanno avvenendo continue defezioni da parte di militanti di FI. Sei un coordinatore comunale di cui non si conoscono quali siano i reali scopi politici ; ci ricordiamo benissimo quando , alle ultime elezioni politiche, hai boicottato la candidatura dell’on. Bergamini di Forza Italia facendo campagna elettorale e invitando gli elettori di Marina Di Massa a votare il candidato della sinistra, il candidato del PD ,tanto che per questo tuo disonesto comportamento e doppiogiochismo, sei stato rimproverato e ripreso severamente dall’allora coordinatore provinciale di FI. Questa è la tua lealtà a Forza Italia e a Berlusconi? Per quanto riguarda il termine dignità da te adoperato nel tuo intervento preferiamo tacere e sorvolare evitando di raccontare atti e comportamenti immorali che accadono sul nostro territorio da parte di militanti e dirigenti di FI e di cui qualcuno dovrebbe vergognarsi. Caro Piedimonte e cari amici di “Forza Mallegni” da parte nostra nessun rimpianto di non far parte dei vostri interessi anzi ben contenti dell’incontrario e prendiamo le distanze dal vostro operato . Noi continueremo a fare politica liberamente senza censure in piena libertà e altrettanto convinti che una FI toscana senza valori e senza contenuti come è questa non è per noi. Quindi per essere ancora più chiari al momento noi non abbiamo fatto e non faremo richiesta di tesseramento per i motivi sopra esposti ,non è la nostra FI, qualora la facessimo si vedrà se Mallegnil, non avendone il diritto e l’autorità morale, riuscirà ad impedire la nostra iscrizione a FI. Penso di essere stato chiaro per cui per favore non continuate a parlare di dentro e fuori».