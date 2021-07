Concorso istruttore amministrativo: c’è un errore, due candidati vengono riammessi

TRESANA – A seguito della segnalazione fatta dal gruppo consiliare di minoranza Futuro di Tresana, il dott. Carlo Consolandi del Comune di Tresana (Massa-Carrara), incaricato di presiedere la commissione per il concorso per l’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C, ha effettuato i controlli ed è risultato che, per mero errore materiale, il riferimento alfabetico non era corretto.

«In particolare – spiega il presidente sul sito istituzionale – il riferimento corretto per il quesito n. 26 è la lettera “C” mentre per il quesito n. 27 è la lettera “B”. In conseguenza di ciò è stata pubblicata la nuova graduatoria degli ammessi alla prova scritta. Pertanto i sigg.ri Federici Alessandro e Tedesco Rosa Maria vengono ammessi alla prova scritta e verranno contattati personalmente per permettere loro lo svolgimento della stessa. Mi scuso per l’equivoco.»