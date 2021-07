«Anticipata la data di scadenza per il concorso di idee del Pomario». Italia Nostra non ci sta

MASSA – Il presidente dell’Associazione Italia Nostra, Bruno Giampaoli, si esprime in merito al concorso di idee per il Pomario: «La nostra associazione ha ritenuto a suo tempo positivo, pur con qualche distinguo, il fatto che il Comune di Massa abbia bandito un concorso di idee per il Pomario e l’area ex Cat, e abbiamo anche suggerito che al bando potessero partecipare gli agronomi trattandosi del recupero di uno storico giardino di agrumi. Il bando è stato modificato inserendo questa possibilità e spostando la data di consegna al 15 settembre anziché al 30 luglio. Apprendiamo invece che, con determina dirigenziale del 27 luglio, per il Pomario la data è stata stranamente anticipata al 16 agosto. Questa è una procedura probabilmente irregolare e sicuramente scorretta nei confronti di chi stava lavorando al concorso di idee con la tranquillità di aver tempo fino al 15 settembre. A che cosa è dovuta questa strana anticipazione? Forse a favorire qualche concorrente già in grado di produrre documentazione al riguardo? Se così fosse sarebbe davvero grave.»