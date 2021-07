«Stanze chiuse a Palazzo Ducale, Lorenzetti chiarisca le ragioni una volta per tutte»

MASSA – Scintille tra il sindaco di Massa Francesco Persiani e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. La discussione tra i due in merito all’utilizzo delle stanze di Palazzo Ducale (era cominciata così) continua a suon di frecciate via stampa e social. “Vi ricordate “Basta una telefonata”? – esordisce in un post su Facebook Persiani – Ecco la risposta pervenuta da parte del Presidente della Provincia in merito all’utilizzo delle Sale di Palazzo Ducale. Come potete leggere il Salone degli Svizzeri è inagibile, mentre la Sala degli Specchi ci viene concessa “solo” per i matrimoni. Ma come? Non bastava allora una telefonata”.

“Oltre che “strigliare” il sottoscritto sindaco – continua Persiani – Lorenzetti farebbe bene a chiarire una volta per tutte cosa stia facendo per rendere nuovamente agibile il Salone degli Svizzeri e quindi restituirlo alla cittadinanza, e soprattutto per quale motivo non vi sia più disponibilità a concedere la Sala degli Specchi al Comune di Massa per mostre o eventi culturali. Non voglio nemmeno pensare a questioni politiche o ordini di partito che impediscano oggi quella giusta collaborazione che è sempre esistita tra Comune e Provincia. Però ancora non capisco le ragioni di questa chiusura, che più che l’amministrazione di centro destra, danneggia il mondo culturale massese nel suo complesso”.