Consiglio Provinciale: la prossima seduta il 22 luglio 2021

MASSA-CARRARA – Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per giovedì 22 luglio 2021 alle ore 18,30. I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale, oppure in videoconferenza tramite Skype.

Questo l’ordine del giorno: comunicazioni del presidente;

approvazione verbali seduta precedente del 23/06/2021;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 adottata con decreto n. 50 del 23/06/2021 – ratifica;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 adottata con decreto n. 54 del 12/07/2021 – ratifica;

5^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al DUP con integrazione al programma triennale opere pubbliche 2021 – 2023 e annuale 2021;

interventi in materia di viabilità provinciale approvazione convenzioni con i comuni di Fivizzano, Comano, Mulazzo e Fosdinovo per l’esecuzione delegata;

comunicazione dell’avvenuto 2^ prelevamento dal fondo di e variazioni alla dotazione di cassa approvato con decreto del presidente n. 51 dell’ 8/07/2021;

interrogazioni/interpellanze/mozioni/ordini del giorno