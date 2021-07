Dieci anni di stampa locale e autogestita, Satirik incontra Germinal Fai di Carrara

CARRARA – Venerdì 23 luglio, presso la sede in piazza Duomo del gruppo anarchico Germinal Fai di Carrara, Riccardo Solari, in arte Satirik, ritorna per una performance unica, ripercorrendo 10 anni di lotte emozioni e satira non solo locale. Un appuntamento imperdibile, per underground carrararese e non solo. Oggi più che mai attuale e necessario.

«La mia è la storia di un muro, un muro che si adatta ai tempi e alle stagioni con nuovi colori e nuove scritte, nuovi graffiti e nuove parole. – spiega Satirik parlando di sè – Sono un referente della quotidianità, un volgarizzatore del pensiero anarchico, un frequentatore dei bassifondi, dai quali ho preso in prestito questo grido. Il mio linguaggio poetico è rimato ma discorsivo, usa la metrica, i doppi sensi, ed attraverso l’uso di ”creative anfibologie ” diventa quasi uno slang metropolitano. Il mio muro è un anfiteatro urbano, dove i personaggi e le loro storie si scambiano i ruoli fra l’essere pubblico e narratori, mentre nella realtà sociale sono costretti a coprire quello di ”distratti passeggeri del mondo”».