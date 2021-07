Nasce il coordinamento provinciale di Sinistra Civica Ecologista di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Lunedì 12 Luglio 2021, presso i giardini di Villa Schiff a Montignoso si è tenuta l’assemblea costitutiva del coordinamento per la Provincia di Massa-Carrara dell’associazione Sinistra Civica Ecologista. L’assemblea è stata molto partecipata contando oltre la trentina di soci fondatori, la presenza di una cinquantina di persone. Importante per numero e qualità la partecipazione del Movimento Giovanile della Sinistra che, attraverso un patto di adesione, ha deciso di partecipare alla vita della nuova associazione.

L’assemblea ha aperto i suoi lavori con il saluto dell’associazione regionale, la presidente di Sinistra Civica Ecologista, Monica Barni, ha ripercorso la breve ma intensa storia di questo associazione: nata come lista con le elezioni regionali in Toscana del 2020 dalla necessità di scongiurare il pericolo di una vittoria delle destre e per portare la presenza della sinistra al governo della regione in una alleanza col Partito Democratico, ha ottenuto un buon risultato elettorale e, pur non eleggendo consiglieri, ha ottenuto il riconoscimento politico con un importante assessorato alla capolista Serena Spinelli (Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale). Oggi Sinistra Civica Ecologista è al governo della Regione e ha costituito associazioni in tutti i territori della Toscana, dando seguito alla promessa di non rimanere semplicemente una lista elettorale.

Hanno portato i loro saluti il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il segretario della Cgil Paolo Gozzani. L’assemblea ha eletto i coordinatori Renato Ferri, Sabrina Bertelloni e Sirgiovanni Andrea e un coordinamento allargato composto dai candidati alle regionali (Angelica Gatti, Giulio Francesconi e Annalisa Folloni) e dagli eletti alle cariche amministrative (Eleonora Petracci e Debora Carmassi).

«Sinistra civica Ecologista è un luogo aperto, una associazione di sinistra che combatte le disuguaglianze, in primo luogo attraverso la difesa dei lavoratori. Il riferimento al mondo del lavoro è il punto di partenza per legare insieme tutte le battaglie del nostro tempo: l’ambiente e il necessario cambiamento in sviluppo e produzione, la salute, i diritti. – scrive in una nota l’associazione – La sfida prioritaria è indicare risposte ai problemi che attanagliano la nostra Provincia nell’immediato e nel futuro. Un orizzonte problematico da affrontare nelle prossime scadenze amministrative: dal Comune di Montignoso nel prossimo autunno, a Carrara nel 2022, a Massa nel 2023 e nelle varie scadenze dei comuni della Lunigiana. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, in lotta per difendere il lavoro».