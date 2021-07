«Il consiglio comunale conferisca l’Alta Benemerenza Civica a Federico Bernardeschi»

CARRARA – “Il trionfo della nazionale di calcio agli Europei è ben impresso nella mente degli italiani. Per la comunità di Carrara un motivo di orgoglio ulteriore è dato dalla presenza nella rosa della nazionale di un illustre concittadino, un carrarino doc, Federico Bernardeschi”. È il consigliere comunale di Carrara Lorenzo Lapucci a rendere omaggio al campione azzurro, aggiungendo: “Segnando due rigori importantissimi, il primo nella semifinale contro la Spagna ed il secondo in finale contro l’Inghilterra, ha contribuito in modo determinante a riportare il titolo di campioni d’Europa in Italia”.

“La presenza di Federico nella nazionale campione d’Europa è un motivo d’orgoglio ulteriore per la città di Carrara – sottolinea il consigliere – non possiamo che essere fieri del nostro concittadino”.

Lapucci auspica quindi un riconoscimento della città di Carrara per Bernardeschi: “Ringraziando Federico per aver contribuito alla vittoria degli europei e certo di interpretare al meglio un sentimento comune a tutti i concittadini, invito il Consiglio comunale di Carrara ad omaggiare al meglio il nostro atleta conferendogli l’Alta Benemerenza Civica”.