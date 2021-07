Sinistra Civica Ecologista: lunedì a Montignoso l’assemblea fondativa

MASSA-CARRARA – Lunedì 12 Luglio, nel giardino di Villa Schiff a Montignoso, si svolgerà l’assemblea fondativa di Sinistra Civica Ecologista Massa-Carrara (SCE). «L’associazione politica regionale – è scritto nel comunicato stampa – nata dalla positiva e viva esperienza delle elezioni regionali del 2020, ha mantenuto la promessa di non restare un lista elettorale. Spinti dalla voglia di fare politica, avendo come punti fermi la difesa del lavoro dignitoso, la tutela dell’ambiente e della salute, gli aderenti al progetto di SCE eleggeranno un coordinamento e i vari gruppi di lavoro tematici per continuare il lavoro di studio, proposta e azione iniziato con le elezioni regionali. L’assemblea è aperta a chiunque abbia voglia di impegnarsi nel nostro territorio, con spirito di servizio e il coraggio di cambiare le cose. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’impegno di tanti, per costruire una politica di sinistra che abbia un orizzonte temporale ampio, che sappia contrastare efficacemente il modello di sviluppo capitalista in cui siamo immersi, immaginando e agendo un mondo diverso, attraverso la lotta alle disuguaglianze, in primo luogo all’accumulo della ricchezza nelle mani di pochi a discapito dei molti. Vi aspettiamo Lunedì 12 alle 18.00 a Villa Schiff per continuare insieme questa strada».