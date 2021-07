MASSA – Cesare Valesi, esponente di Sinistra Italiana, si appella all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Massa (Massa-Carrara) Marco Guidi per le condizioni in cui versa la Conca: «Questo comunicato vuole essere un appello all’assessore Guidi perché sospenda, momentaneamente, le “grandi opere” e si occupi anche di quelle più piccole, ma di vitale importanza per il decoro e l’igiene della città. L’assessore ha abitato alla Conca, dove possiede un appartamento; dovrebbe, per questo motivo, essere più sensibile al problema: la zona bombardata della piazza e di via Guglielmi è diventata un bosco, dove le erbacce e piante selvatiche arrivano, in certi punti, ai primi piani. I topi sono grandi come gatti, non è da escludere che, di notte, i cinghiali possano scendere da villa Massoni, altra zona degradata, e unirsi ai topi.»