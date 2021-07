«Vicini a Marco Lenzoni, la sua condanna dimostra il carattere anti-popolare della politica»

MASSA-CARRARA – La sezione di Massa-Carrara del Partito Comunista mostra solidarietà a Marco Lenzoni: «La sezione di Massa-Carrara del Partito Comunista a fianco di Marco Lenzoni (delegato USB alla sanità), condannato in cassazione a seguito di una manifestazione, priva di scontri o disordini, contro l’approvazione del Jobs Act, che si era svolta nel 2014 di fronte alla sede locale del Partito Democratico. Nello specifico la colpa di Lenzoni sarebbe quella di aver violato una legge di epoca fascista (Art.18 del decreto regio del 1931)».

«La condanna a Marco Lenzoni non solo conferma il carattere antipopolare di alcune forze politiche ma mette in luce come da anni sia attiva una continua repressione del dissenso, soprattutto quando quest’ultimo porta le istanze per i diritti delle classi popolari, dei laboratori e degli ultimi della società. – concludono – Insieme nella lotta. Toccano uno, toccano tutti».