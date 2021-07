Il sindaco di Comano nega interrogazione a Fi: «Scarsissimo rispetto istituzionale»

COMANO – Nell’ultimo consiglio comunale di Comano (Massa-Carrara), tenutosi in settimana, si è verificato un episodio che ha suscitato le ire della minoranza consiliare, guidata da Rita Galeazzi. «Nel precedente consiglio, visto che erano trascorsi più di trenta giorni dalla presentazione, avevamo chiesto a Maffei di inserire all’ordine del giorno la nostra interrogazione – spiega la consigliera – Una richiesta legittima, un dovere previsto dai regolamenti sul funzionamento del consiglio comunale. Il sindaco, dimostrando uno scarsissimo rispetto istituzionale, non ha inserito l’atto, impedendoci, di fatto, di discuterlo. Ribadiamo al signor Maffei, che forse non è abituato ad avere una minoranza, che anche noi rappresentiamo i cittadini. Soprattutto quei cittadini rimasti bloccati per settimane a causa dell’inerzia sua e della Provincia».

Nell’occhio del ciclone le strade provinciali per il Lagastrello e per Fivizzano: «Un vero e proprio danno economico e logistico – prosegue Galeazzi – Al consiglio comunale era presente il presidente della Provincia. È il benvenuto, ma Maffei prima di garantire voce al suo partito e alla sua filiera, dovrebbe garantire la minoranza consiliare. Dopo cinque anni di lista unica, adesso Comano ha anche un’opposizione, ma pare che il sindaco non se ne sia accorto. Visto che non lo fa lui chiederemo al Prefetto di garantire i nostri diritti».

A ribadire il concetto il coordinatore seniores di Forza Italia, Pierluigi Bassignani: “«Raccolgo molte lamentele dai cittadini di Comano per lo stato delle strade che incide sui trasporti e inciderà sul turismo. Adesso tutti si sono resi conto che Comano manca di una guida autorevole. Guidare un Comune non è come guidare un’associazione e queste sono le conseguenze.»