CARRARA – «Ho letto sui quotidiani locali un attacco diretto al senatore Massimo Mallegni da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e la cosa mi pare davvero strana, poiché il senatore, peraltro eletto in questa circoscrizione e quindi legittimato a tutti gli effetti ad intervenire su questioni locali, sulle cave ha semplicemente espresso il pensiero di Forza Italia, che da una parte crede nel Settore lapideo e dall’altra al Turismo e al rispetto dell’ambiente. Una posizione moderata tesa innanzitutto a salvaguardare i posti di lavoro e magari ad incentivare nuove aperture di cave, aumentando la forza lavoro, non solo per quanto riguarda l’escavazione e la lavorazione del marmo, ma anche rispetto all’indotto.» Interviene così il vicecoordinatore provinciale Massa-Carrara di Forza Italia Stefano Benedetti sull’attacco dei sindacati al senatore Mallegni, dopo il suo intervento sui lavoratori del marmo.

«Stando così le cose non si comprende l’accanimento dei sindacati che, al contrario, dovrebbero appoggiare a spada tratta gli eletti che condividono i percorsi lavorativi del territorio, cercando di migliorarli e di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Sempre che dietro a questi attacchi, prosegue Benedetti – che vanno chiaramente a sfavore della categoria del settore lapideo e a difesa di coloro che in nome di quell’ambientalismo esagerato e fanatico vorrebbe chiudere le cave con tutte le conseguenze del caso, non ci siano interessi diversi, magari politici e di propaganda elettorale. Ora questi sindacati rivendicano l’esclusiva sulle cave e allora viene da domandarsi dove sono stati fino ad oggi e perché hanno sempre taciuto di fronte al dissolversi della filiera del marmo di cui loro parlano tanto. Quanti posti di lavoro sono andati perduti negli anni dell’egemonia del Centro Sinistra? Quante cave sono state monopolizzate dalle poche famiglie carraresi? Perché le amministrazioni comunali e con esse la triade sindacale Cgil, Cisl e Uil, non hanno fatto nulla per limitare o fermare l’esportazione di blocchi, regolamentando ed incentivando in qualche modo la lavorazione in loco?»

«Questo mi chiedo – conclude il coordinatore di Fi – e lo domando ai sindacati che avrebbero dovuto porre maggiore attenzione al mondo del lavoro e con esso alla salvaguardia occupazionale. Dal nostro canto, noi, Forza Italia e il sen. Mallegni, saremo sempre attenti e vigili su questo settore importante e strategico del territorio e poco conta se ci sono dei sindacati disattenti e immobili, come nel caso della chiusura della Cava Polvaccio per fermare la quale non hanno fatto nulla, perché gli stessi non potranno mai respingere i nostri progetti o bloccare le nostre iniziative a favore dell’occupazione del settore lapideo, di rilancio del turismo del marmo e tutto ciò nel massimo rispetto dell’ambiente».