Referendum giustizia: la Lega inizia la raccolta firme a Massa

MASSA – La Lega di Massa inizierà la raccolta firme per il referendum sulla giustizia sabato 3 luglio presso Largo Matteotti e domenica 4 luglio al pontile di Marina di Massa dalle 10.00 alle 12.00: «Con il referendum in oggetto sarà possibile riformare il Consiglio Supremo della Magistratura, colpendo il “correntismo” e il condizionamento della politica sulla giustizia. – spiega la Lega – Si potrà attribuire la responsabilità diretta ai magistrati scongiurando abusi, gravi negligenze, azioni dolose e garantendo così maggiori tutele ai cittadini. Un’ altra modifica fondamentale riguarderà l’equa valutazione dei magistrati, impedendo che si giudichino fra loro in un sistema in cui controllori e controllati si sovrappongono».

«Una questione importante che viene sottoposta ad attenzione sarà la richiesta di separazione delle carriere per garantire maggiore terzietà e trasparenza dei ruoli. Sarà possibile inoltre intervenire nella limitazione agli abusi della custodia cautelare, per procedere verso un processo più equo e una giustizia giusta per tutti. Infine con il referendum si potrà chiedere l’abolizione del decreto Severino, abolendo l’automatismo e restituendo ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione dai pubblici uffici. – conclude il Carroccio – Tutti i cittadini interessati sono invitati a firmare per unirsi a questa battaglia incentrata sul principio incontrovertibile che chi sbaglia deve pagare: solo con la firma di tutti sarà possibile uscire dall’iniqua condizione della giustizia italiana odierna e garantire così una maggiore equità».