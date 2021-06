Comunali di Montignoso, i Giovani del Pd sostengono Gianni Lorenzetti

I Giovani Democratici rivelano la loro posizione sostenendo Gianni Lorenzetti a sindaco di Montignoso: «I risultati dell’amministrazione guidata da Gianni Lorenzetti sono sotto gli occhi di tutti, – spiegano – proprio per questo sosterremo con tutte le nostre forze la sua candidatura. Da sempre abbiamo lavorato con Gianni, sia quando ricopriva la carica di sindaco sia quella di presidente della Provincia apprezzandone la disponibilità e la competenza.

Le elezioni comunali di Montignoso sono un evento molto importante per i Giovani Democratici e per il Pd provinciale, una bella prova anche per la coalizione di centro-sinistra che si spera possa ripetersi anche a Massa e a Carrara. E’ il tempo dell’unità e della responsabilità solo così potremo vincere, i Giovani Democratici ci sono!»