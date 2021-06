Mosti: «Legalizzazione eutanasia, una battaglia in cui credo». La consigliera invita a firmare

MASSA – In occasione dell’inizio della raccolta firme per la legalizzazione dell’eutanasia, l’ex europarlamentare Marco Cappato ha fatto tappa anche sotto il Comune di Massa. “Sono felice di partecipare come autenticatrice – ha commentato la consigliera del centrosinistra Elena Mosti (accanto a lei, i consiglieri Stefano Alberti e Gabriele Carioli) – Per quanto riguarda Massa, spero che altri consiglieri e consigliere aderiscano e ci aiutino a raccogliere da qua al 30 settembre 500mila firme. Per chi volesse firmare, lunedì 28 alle ore 18 presso il parco della Rinchiostra, saremo lì con un tavolo insieme ai volontari e alle volontarie. Quando si parla di eutanasia si vanno a toccare moltissimi argomenti correlati. Sentimenti contrastanti e profonde riflessioni. Invito tutti e tutte ad informarsi. Questa è una battaglia nella quale credo, un modo per dare un diritto e una libertà alla persona. Seguiteci nei social e nel sito nazionale. Buon lavoro a noi”.