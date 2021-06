Montesarchio: «Stiamo facendo di Carrara una città a rifiuti zero»

CARRARA – Nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Carrara sarà portato in votazione il regolamento sul compostaggio domestico che consentirà, a chi deciderà di partecipare, di ricevere un interessante sgravio economico sulla tariffa Tari. Regolamento che contiene tutte le indicazione utili per svolgere al meglio questa pratica, che permette un riutilizzo virtuoso degli scarti alimentari e degli sfalci prodotti in ambito domestico.

«Come presidente della commissione Ambiente sono soddisfatto del lavoro svolto, della semplicità con cui l’utente potrà accedere agli incentivi messi a disposizione e invito i cittadini, che hanno a disposizione spazi verdi, a partecipare attivamente perché è con queste azioni semplici e concrete che si contribuisce a far di Carrara una città a rifiuti zero, dando nuova vita ai rifiuti e tutelando sempre più l’ambiente – è il commento di Giovanni Montesarchio, presidente della commissione Ambiente – Come gruppo continueremo a lavorare sul tema sicuri di aver compiuto un altro importante passo sulla gestione virtuosa dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente».