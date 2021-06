M5s: «Aiuti sulla Tari, ulteriore sforzo dell’amministrazione per i cittadini»

CARRARA – Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara prende posizione sulle importanti misure adottate dall’amministrazione comunale in tema Tari. “Un ulteriore aiuto – dichiarano dal gruppo – a cittadini ed attività che hanno sofferto chiusure e momenti difficili a causa della pandemia che, grazie a fondi propri e del governo, l’amministrazione a 5 stelle affronterà mettendo circa 1 milione e mezzo di euro per tagliare la Tari a cittadini ed attività. Sono risorse importanti, che porteranno sconti sulla Tari sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche. Per le attività che sono rimaste chiuse più a lungo a causa della pandemia, quali ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, cinema, palestre e bed&breakfast, la riduzione arriva al 50% del dovuto, mentre bar, associazioni, uffici, agenzie, studi professionali, negozi di abbigliamento e calzature, cartolerie e librerie lo sgravio sarà del 25%”:

“Per le utenze domestiche – spiegano – viene alzato il tetto Isee che comporta l’esenzione dal pagamento Tari: infatti se normalmente sono esenti i cittadini con Isee inferiore a 8265 euro, per il 2021 il comune di Carrara ha esonerato dal pagamento TARI le utenze con Isee non superiore ad euro 12.000 ed ha previsto una riduzione del 30% per quelli con Isee fino a 15.000. L’amministrazione prosegue quindi nel dare aiuto a cittadini ed attività che si trovano in situazioni di difficoltà, e questo ulteriore atto si aggiunge a quanto già fatto e che ha riguardato il suolo pubblico gratuito rinnovato per le attività commerciali, gli aiuti economici alle attività che hanno perso fatturato nel 2020, i buoni spesa e gli aiuti al pagamento dell’affitto per le famiglie carraresi in difficoltà”.

“Siamo consapevoli – specificano dal M5s – che la situazione richiede che l’attenzione rimanga alta, ma vogliamo riconoscere che questa amministrazione sta mettendo in campo interventi importanti non scontati per un comune indebitato come il nostro, grazie ad una gestione finanziaria attenta che ha permesso di reperire e stanziare risorse a sostegno di attività e cittadini. Questa è la strada giusta che dobbiamo percorrere, oculatezza e risposte alle richieste e necessità del territorio, del tessuto economico produttivo e della cittadinanza”.