Fratelli d’Italia a Marina di Carrara con l’onorevole Wanda Ferro contro il silenzio sulle mafie

MARINA DI CARRARA – Come dipartimenti regionali toscani “Tutela Vittime” e “Legalità e Sicurezza”, Fratelli d’Italia aderisce alla campagna nazionale “Onda Tricolore – Contro le mafie abbattiamo il silenzio”, che vedrà il partito presente in varie località ella Toscana per illustrare alcune proposte volte a contrastare le mafie.

Nella provincia di Massa-Carrara, Fratelli d’Italia sarà presente sabato 19 giugno a Marina di Carrara dalle ore 17 ale ore 20 in viale Vespucci, angolo via Rinchiosa. Pronti a ricevere chi vorrà partecipare, Lorenzo Baruzzo (responsabile regionale del dipartimento “Legalità e Sicurezza”), Marco Guidi (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia), Alessandro Amorese (dirigente nazionale di Fratelli d’Italia) e altri dirigenti provinciali e dell coordinamento comunale di Carrara.

Alle ore 18 è previsto l’intervento da remoto dell’On. Wanda Ferro, della Commissione parlamentare Antimafia.