Carrara, il nuovo consigliere del M5s Marco Barilli si presenta: «Voglio essere utile in quest’ultimo anno»

CARRARA – “Spero di essere più che utile per l’anno che rimane. Ho 57 anni, sono bancario da 35. Ho una figlia di 31 e una nipote di 2. Che dire, la vita va avanti: speriamo di farla andare nel migliore dei modi”. Si è presentato così, con grande semplicità, il nuovo membro del consiglio comunale Marco Barilli, subentrato a Daniele Del Nero dopo che quest’ultimo ha preso il posto in giunta dell’ex assessore al commercio Giovanni Macchiarini. Il nuovo consigliere è stato accolto con un procedimento di convalida della carica ricevendo il “sì” unanime da parte di tutto il consiglio. Ed anche diversi messaggi di auguri. Come quello del consigliere di Insieme per Carrara Andrea Vannucci, che “augura buon lavoro al nuovo consigliere ed anche al nuovo assessore”, di Roberta Crudeli (Pd), che riconosce il lavoro svolto da Del Nero in qualità di presidente della commissione bilancio: “Abbiamo avuto delle divergenze, ma ha sempre lavorato molto”. Quello di Giuseppina Andreazzoli (Psi) è un in bocca al lupo “nella speranza di riuscire, in questo ultimo anno, ad avere una collaborazione con il nuovo consigliere e a portare avanti quelle iniziative che sono rimaste ferme”. Il consigliere di maggioranza Giovanni Montesarchio, infine, ha ringraziato Barilli per la disponibilità, “perché non è da poco essersi messi a disposizione in corsa”. “E grazie al neo assessore Del Nero – ha aggiunto – per avere accettato un incarico così importante”. Montesarchio andrà a sostituire in diverse funzioni il consigliere Del Nero.

“Siamo giunti ad un puzzle che non è stato immediato costruire – ha concluso il sindaco Francesco De Pasquale – ringraziando Del Nero, Barilli e Montesarchio per i rispettivi ruoli che hanno accettato di ricoprire. “L’augurio è che possa essere un puzzle di interesse positivo per la collettività”.