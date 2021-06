Alberti (Pd): «Servizio radiologico a Massa Centro, l’Asl ha programmato una nuova chiusura?»

MASSA – Il consigliere comunale a Massa Stefano Alberti, del Partito Democratico, torna sull’argomento legato agli esami radiologici dell’asl e lo fa con un’interrogazione diretta al sindaco Francesco Persiani.

«Premesso che solo da pochi mesi è stato riattivato il servizio di esami radiologici nel distretto ASL di Massa Centro di via Bassa Tambura dietro sollecitazioni sindacali e politiche, – si legge nel testo dell’interrogazione – constatato che ancora oggi le motivazioni che sostenevano il pieno ripristino dei servizi radiologici di prossimità ospitati al distretto di via Bassa Tambura hanno mantenuto la loro validità sia sanitaria che sociale: “rafforzare nell’attuale emergenza sanitaria misure atte a contenere e/o evitare spostamenti, assembramenti e movimenti verso altri comuni; tutelare l’utenza più fragile costretta a spostamenti presso il nosocomio cittadino e altre strutture provinciali con un bel danno per tutta l’utenza e altre fasce “deboli” perché nel distretto più grande della città sono ospitate anche la radiologia per disabili e la radiologia funzionale all’odontoiatria”, e rimarcando peraltro che il venir meno di tale servizio provocava ed ha provocato un ricorso “indiretto” verso le strutture private».

Alberti chiede di: «sapere se la Asl ha programmato una nuova chiusura per il periodo estivo del servizio radiologico presso il Distretto di Massa Centro, giustificato da carenza di personale; attivarsi presso la conferenza zonale delle apuane affinché venga scongiurata un nuovo stop “estivo” del servizio radiologico».