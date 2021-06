Interventi in area Sin/Sir, il M5s: «Ambiente e bonifiche temi centrali per questa amministrazione»

CARRARA – “Finalmente nelle ampie aree residenziali del nostro territorio ricadenti in area SIN/SIR, sarà possibile effettuare gli interventi edilizi che vanno a toccare il terreno, quali ad esempio gli ampliamenti degli edifici, senza complessi iter burocratici”. E’ il commento del M5s Carrara dopo il lavoro svolto dal Settore Ambiente del Comune di Carrara e dall’assessore Sarah Scaletti. “Dopo una serie di analisi e verifiche, le aree residenziali di Nazzano due e Avenza sono state restituite al “pieno” riutilizzo: per i cittadini sarà quindi possibile ampliare la propria abitazione con procedure semplici e snelle. Nel comunicare questo importante risultato, l’assessore ha ribadito che in autunno gli anche il Parco Elena Guadagnucci tornerà nella piena disponibilità delle persone. La bonifica è stata completata e nelle prossime settimane saranno completate le opere di ripristino: l’ultimo step sarà la piantumazione delle arberature che potrà essere fatta solo dopo l’estate con il calo delle temperature. L’ambiente e il tema delle bonifiche sono al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione e queste sono le azioni concrete che continueremo a portare avanti, nelle quali crediamo e per le quali continueremo ad esserci ed impegnarci, lasciando le sterili proclamazioni e gli slogan squillanti agli altri”.