Fantozzi (Fdi): «La Regione potenzi il personale del pronto soccorso del Noa»

MASSA – «La Regione come intende potenziare il personale sanitario del pronto soccorso del Noa di Massa-Carrara affinché sia garantito il diritto alla ferie dei dipendenti e il diritto alla salute dei cittadini? È stato definito il fabbisogno del personale medico in servizio per il periodo estivo presso il pronto soccorso?». Lo chiede con un’interrogazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto le segnalazioni di Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Alessandro Amorese, capogruppo in consiglio comunale a Massa.

«Ogni anno, nel periodo estivo, emergono criticità riguardanti la mancanza di personale sanitario presso il Nuovo Ospedale delle Apuane. Proprio durante l’estate, si registra un notevole aumento della popolazione per la presenza dei turisti e un conseguente aumento degli accessi al pronto soccorso. La carenza di personale, la mancata sostituzione delle assenze improvvise e delle lunghe assenze rischia di mandare in tilt un sistema costretto a contare sull’abnegazione del personale. – conclude Fantozzi – Il pronto soccorso sconta, tra l’altro, anche problemi strutturali e una mancanza di spazi adeguati, con conseguenti disagi per gli operatori sanitari e per l’utenza».