CARRARA – È Daniele Del Nero, classe 1969 già capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, il nuovo componente della giunta del sindaco Francesco De Pasquale. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino dopo aver firmato l’atto di nomina e conferito al neo assessore le deleghe a Commercio, Mobilità e Trasporto e Partecipazione. «Ringrazio Daniele per essersi messo a disposizione. Ci aspetta un rush finale e avere forze fresche è importante. Ho puntato su una persona che conoscesse già la macchina comunale e l’amministrazione e che dunque non avesse bisogno del “rodaggio”: grazie all’esperienza acquisita come capogruppo e come presidente della Commissione Bilancio e Partecipate, Daniele può essere subito operativo» ha spiegato De Pasquale.

«Ho garantito al sindaco massima disponibilità e impegno. So di avere poco tempo a disposizione e tante cose da fare quindi partirò subito. Ho intenzione di iniziare dall’ascolto e incontrare a stretto giro i rappresentanti del mondo del commercio. Meritano la massima attenzione perché si tratta di una categoria che ha sofferto e sta ancora patendo in modo pesante gli effetti della crisi innescata dalla pandemia» ha dichiarato Del Nero. Del Nero sarà assessore con delega a Commercio, Mobilità e Trasporto e Partecipazione. Il Demanio resta dunque in capo al sindaco; la delega al Patrimonio viene affidata provvisoriamente ad Anna Lucia Galleni, che in questi mesi ha iniziato ad affrontare alcuni temi in scadenza e avrà quindi modo di portarli a termine. Il nuovo ingresso inoltre permette a De Pasquale di alleggerire un po’ il carico del vicesindaco Matteo Martinelli che cede a Del Nero la Partecipazione.

Chi è Daniele Del Nero

Daniele del Nero è nato a Carrara 16 febbraio 1969. È sposato e ha una figlia di 14 anni. Dopo una lunga carriera in banca, attualmente svolge la professione di consulente aziendale con la specializzazione nel noleggio a lungo termine. Candidato per la prima volta alle ultime amministrative, è subito stato eletto in consiglio comunale con M5S: ha presieduto la commissione II (Bilancio e Risorse Economico-Finanziarie, Servizi Pubblici Locali, Trasporto Pubblico Locale e Società Partecipate, Patrimonio e Demanio, Personale e Organizzazione, Partecipazione e Trasparenza, Servizi Demografici) e ha partecipato come commissario di maggioranza alle commissioni Controllo e Garanzia, III (Politiche per il Marmo, Sport) e VII (Creatività e Promozioni del territorio, Turismo, Relazioni Internazionali, Politiche Culturali, promozione della Cultura del marmo e dell’Arte, Politiche Giovanili). Da novembre 2017 ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale. A seguito della sua nomina ad assessore, il posto rimasto vacante nella maggioranza sarà ricoperto da Marco Barilli, primo dei non eletti del M5S.