Investimenti per lo sport, la soddisfazione del M5s Carrara

CARRARA – Investimenti per lo sport: il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara accoglie con favore la decisione dell’amministrazione. “Il periodo che fortunatamente ci stiamo lasciando alle spalle – scrivono in una nota – ha avuto pesanti ripercussioni anche sullo sport con conseguente ulteriore appesantimento della condizione dei giovani di Carrara. Accogliamo quindi con favore la decisione dell’amministrazione di Carrara che prevede di investire in progetti sportivi per un milione di euro.

Si tratta di 4 progetti che hanno varie finalità, tra le quali spiccano l’aiuto alle famiglie in difficoltà economica i cui figli vogliano fare attività sportiva, il miglioramento di attività esistenti e il finanziamento dell’organizzazione di eventi sportivi di varia grandezza che potranno essere svolti sul nostro territorio. Per i bambini delle elementari l’ora di ginnastica sarà garantita dalla rimodulazione del gioco sport di Coni che è stato oggetto di riprogettazione e miglioramento.

Quasi mezzo milione di euro sarà destinato alle famiglie: chi ha figli che vogliono svolgere attività sportiva sul territorio potrà partecipare al bando per l’attribuzione di aiuti al pagamento dell’attività sportiva che sceglieranno, un’azione che si aggiunge ad un’altra già portata avanti da tempo dall’amministrazione comunale grazie all’importante collaborazione fra settore sociale e società sportive del territorio”.

“400mila euro – approfondiscono dal M5s – saranno destinati alle associazioni/società/federazioni che organizzeranno eventi di livello almeno regionale dedicati ai ragazzi della fascia di età 6-16 anni, un contributo che funge anche da volano per il rilancio del complesso fieristico attraverso gli eventi sportivi. Alle associazioni locali che organizzeranno attività all’aperto per studenti saranno destinati altri 50mila euro. Importanti risorse quindi stanno per essere messe a disposizione dello sport, della città, dei ragazzi. Questa azione amministrativa continua sul filone già avviato di intervenire di vario genere a varie categorie per agevolare la ripartenza post Covid, andando ora ad aumentare e migliorare quegli strumenti che possono aiutare i nostri ragazzi a tornare a svolgere attività sportiva, guardando allo sport come quel mezzo che permette sana competizione, sfida dei propri limiti e molto altro ma nel rispetto dell’avversario e delle regole. Lo sport quindi come strumento di crescita sociale e rilancio della città con azioni sempre più strutturate. Una strada che siamo favorevoli venga percorsa con convinzione e con questa portata di investimenti”.