M5s Massa: «Odg delle commissioni consiliari finalmente a disposizione di tutti»

MASSA – «Finalmente è possibile conoscere l’ordine del giorno delle commissioni consiliari semplicemente consultando il sito del Comune, se ci aggiungiamo il fatto che lo streaming è tornato pienamente funzionante, ora i cittadini massesi avranno perlomeno la possibilità di vedere e ascoltare in diretta i politici eletti». A parlare è il consigliere del M5S Paolo Menchini che ci tiene a sottolineare un paio di passaggi.

«La nostra mozione su una maggiore trasparenza, partecipazione e pubblicità delle commissioni è stata bocciata, ma quantomeno siamo riusciti a imporre il rispetto di un articolo del regolamento comunale da nni disatteso e stimolare la risoluzione dei problemi tecnici che impedivano da diverse settimane lo streaming. – continua Menchini – Purtroppo invece è stata completamente affossata, per motivi davvero ridicoli, la nostra richiesta di pubblicare sul sito del comune anche tutte le registrazioni delle commissioni».

«Trovare gli argomenti in discussione delle commissioni non è istantaneo: bisogna infatti partire dalla home page del sito del Comune di Massa, fare clic sul menu, in alto a destra, “Il comune” e nelle opzioni della tendina scegliere “Organi politici”. A quel punto basterà scorrere la pagina e trovare la sezione “Commissioni consiliari” che attraverso due distinti link porterà al calendario con gli ordini del giorno e alla diretta streaming. I cittadini non solo avranno la possibilità, per curiosità, interesse o conoscenza, di ascoltare le commissioni, ma soprattutto valutare la qualità dei temi discussi o di prendere coscienza di quanto invece non viene discusso; ad esempio, le commissioni alle quali partecipo, – conclude il consigliere pentastellato – che pure trattano argomenti rilevanti come lavoro, turismo, attività produttive, ambiente, decoro, polizia municipale, cave, ecc, si stanno riunendo appena una volta a settimana. Ritmi troppo blandi per i problemi che ha Massa».