«Superbonus 110% e potenziamento uffici urbanistica: indiscutibile lo sforzo dell’amministrazione Persiani»

MASSA – “Da mesi l’amministrazione Persiani sta mettendo in pratica quei correttivi utili al miglior funzionamento degli uffici urbanistica gravato dalle richieste della cittadinanza per l’ottenimento del superbonus 110%, e risulta incomprensibile come si possa ammettere il contrario”. Esordiscono così, in una nota, i consiglieri Matteo Bertucci, Lucia Bongiorni, Roberto Acerbo e Sara Tognini del gruppo Lista Civica Persiani. “Da inizio anno il sindaco ha dato impulso per fare fronte alle necessità ponendo in essere una riorganizzazione del personale, vagliando una collaborazione con gli ordini professionali e prevedendo assunzioni tramite concorsi che, è bene ricordarlo, sono rimasti bloccati nel periodo di pandemia. E’ bene rimarcare che si tratta di pratiche lunghe, complesse e farraginose, spesso legate a sanatorie edilizie, e per quanto interessante e propositiva sia stata la discussione nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, è indubbio che l’amministrazione abbia adottato e stia tuttora adottando soluzioni che non sono né veloci né semplici”.

“La mozione presentata al Consiglio Comunale da Forza Italia denominata “Sul coinvolgimento del settore urbanistica per favorire l’applicazione del superbonus 110%” – proseguono i consiglieri – è solo una sottolineatura ad una serie di percorsi già intrapresi dal sindaco e dall’amministrazione tutta e di cui non possiamo che dirci soddisfatti proprio per il tempismo e la puntualità di intervento. L’amministrazione, ben consapevole dell’opportunità di cui possono usufruire i cittadini, non ha perso tempo ed ha avviato a gennaio un percorso per un doveroso rinforzo, tant’è che nonostante le difficoltà iniziali moltissime pratiche sono state smaltite. Dichiarare che l’amministrazione non abbia fatto ciò che era nella sua disponibilità, appare più provocatorio che non uno spunto per soluzioni concrete”.

“Un passaggio vorremmo farlo anche sull’inammissibilità dell’emendamento presentato dall’opposizione sulla cui mancata discussione è stato accusato il sindaco Persiani – aggiungono dal gruppo – Non credo si possa dire pretestuoso da parte del sindaco il corretto richiamo alle normative, piuttosto surreale il convincere l’assise e la cittadinanza ad accettare l’emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle seppure in contrasto con i regolamenti. Questa amministrazione ha da tempo messo in atto un’ottimizzazione degli uffici essendo innegabile, per blocco dei turn over e dei concorsi, una carenza di organico, ed è altrettanto indiscutibile quanto fatto per andare incontro all’utenza nell’ottenimento del contributo. E le forze che lealmente appoggiano questa amministrazione lo hanno capito”.