Pagamento in contanti al Cup, approvata la mozione di Alberti (Pd)

MASSA – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale massese, riunitosi in modalità a distanza lunedì 31 maggio, è stata approvata la mozione presentata da Stefano Alberti, consigliere del Partito Democratico, sulle modalità di pagamento allo sportello del cup, che non prevedono più i contanti.

Il consigliere dem, nella sua mozione, chiedeva che il sindaco Persiani si attivasse presso la conferenza zonale per richiedere il ripristino del pagamento in contanti. Una richiesta arrivata trasversalmente in consiglio. Anche la maggioranza, infatti, ha presentato un emendamento alla mozione di Alberti affinchè, oltre a presentare il problema nella conferenza zonale, venga segnalato il problema anche all’assessore regionale Bazzini e al presidente della giunta regionale.