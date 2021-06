Ingresso Della Pina, Barotti: «In arrivo un “temporale” politico sulla giunta»

MASSA – «L’ingresso, annunciato con una conferenza stampa del sindaco, di Luigi della Pina nel governo della città non mi sembra, dal punto di vista politico, un segnale di rinnovamento o di discontinuità con il passato; credo che, in generale, i partiti dovrebbero impegnarsi molto di più per formare una nuova classe dirigente». Commenta così il consigliere comunale di Arcipelago Massa, Andrea Barotti, l’ingresso di Luigi della Pina nella giunta massese.

«I delegati, a titolo gratuito, dovrebbero servire ad affiancare gli assessori con i giovani dirigenti delle forze politiche presenti in maggioranza per prepararli all’amministrazione di una città. Un tempo, non secoli fa, la carriera di un politico iniziava con la militanza in un partito, l’elezione al consiglio di quartiere, l’ingresso in consiglio comunale, l’incarico in giunta e poi proseguiva, in forza di capacità e consensi, con i gradini successivi. Il percorso garantiva una classe dirigente mediamente preparata, con qualche punta di eccellenza, formatasi sul campo, stando nelle istituzioni, misurandosi con le criticità del territorio. – continua Barotti – Ed ancora, la nomina di un delegato “esperto”, ex assessore ed ex sindaco, pare allora essere una mossa finalizzata a ridimensionare alcuni assessori per tentare di superare certe debolezze della giunta. La reazione di Forza Italia, alla conferenza stampa di Persiani, induce a ritenere che un “temporale politico” scoppierà ed il sindaco, per mettere al riparo la sua ricandidatura, dovrà rivedere, fra non molto, la giunta».

«Credo che la nomina dei delegati non eviterà una verifica, anche perché i risultati ad oggi visti, penso a Marina di Massa ed alla montagna, sono assai sconfortanti. Basti pensare allo stato in cui versano le balaustre del Pontile o alle condizioni delle vie, di competenza comunale, montane. Il sindaco Persiani sembra non ascoltare i cittadini, l’opposizione e perfino una componente della sua maggioranza. Le fibrillazioni di questi giorni, le parole spese dal primo cittadino per presentare Luigi della Pina proiettano, anticipatamente, la politica alle prossime elezioni quando restano circa due anni di legislatura; uno spazio temporale da usare non per pensare alla campagna elettorale che verrà ma alla città, alle cose concrete, utili e possibili da fare. – aggiunge Barotti – Quale civico progressista ed avversario della giunta sovranista invito l’amministrazione a rivedere la scelta, non mi sembra condivisa con le categorie economiche, di ampliare la biblioteca nell’ex Municipio; credo che l’edificio potrebbe, più proficuamente, trasformarsi in uno spazio espositivo sul modello di “Palazzo Blu” a Pisa così da aumentare le presenze turistiche, non solo in estate, nel centro storico. Il museo, magari in cui collocare i nostri reperti archeologici (chiusi in qualche cassa) ed ospitare delle mostre di livello, ci offrirebbe la possibilità di avere un numero di visitatori in grado di risollevare gli esercizi commerciali, i ristoranti ed al contempo faremmo scoprire gli angoli più caratteristici di Massa; resto convinto che l’area ex Cat, i capannoni da demolire, sia il sito migliore per una sede distaccata della biblioteca, con ala dedicata alla musica, anche dal punto di vista della viabilità e dei parcheggi».

«Ed ancora, – chiude Barotti – credo che il sindaco, anziché preoccuparsi della sua ricandidatura, farebbe bene a proporre Massa quale sede di una Centrale Operativa territoriale (C.O.T.); strutture previste dal piano di riassetto nazionale del servizio sanitario che si occuperanno del coordinamento dei vari servizi territoriali, sostenendo lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari (servirà un C.O.T. ogni 100.000 abitanti per ogni area in cui verrà suddiviso il territorio); si tratta di un aspetto di un programma di riorganizzazione e rafforzamento della sanità che assorbirà, nei prossimi 5 anni, 7 miliardi del Recovery plan. Concludendo, spero da cittadino, imprenditore, esponente dell’opposizione preoccupato per il futuro della città che la destra sovranista riesca a capire quali siano le priorità della comunità anteponendole ai contrasti interni alla coalizione di maggioranza o alle aspirazioni, legittime, dei singoli».