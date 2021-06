CARRARA – Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara, tramite Francesco Meccheri, segnala lo stato di degrado e incuria in cui versa il marciapiede di viale Galilei a Marina di Carrara, all’altezza dell’entrata degli uffici di Carrarafiere.

«Stato di degrado ed incuria che oltre ad essere un brutto biglietto da visita per i turisti è un pericolo per la circolazione dei pedoni e mette a rischio la loro incolumità fisica. – scrivono in una nota – Fratelli d’Italia chiede pertanto pubblicamente all’amministrazione comunale grillina, sempre poco attenta a certe problematiche, di provvedere a mettere in sicurezza i marciapiedi dando contestualmente un pò di decoro alla zona».