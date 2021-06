Ampliamento Esselunga viale Roma, Rifondazione: «Ennesimo inchino ai poteri forti»

MASSA –«Con la modifica della “variante Esselunga” approvata in Consiglio comunale si consuma l’ennesimo inchino ai poteri forti, poteri che questa amministrazione immancabilmente sostiene. E diciamolo, coerentemente con la propria visione aristocratica della città, da una parte concede sconti ai multimilionari e dall’altra riduce in modo consistente la perequazione per la nostra collettività. A seguito di questa decisione molte le conseguenze.

Un primo problema è il progetto delle periferie. Il ministero lo approvò considerando il contributo di Esselunga di oltre un milione di euro, contributo oggi scontato a soli 300mila euro: non vorremmo che gli 800mila euro mancanti ce li trovassimo caricati nelle nostre tasche con un mutuo da pagare». Anche Rifondazione comunista Massa interviene sull’ampliamento concesso a Esselunga per il supermercato di viale Roma.

«Un secondo problema è la scomparsa nell’accordo della parte occupazionale, accordo che era presente nella proposta precedente della società, ma che sembra essersi volatilizzato nel nulla, a testimonianza della scarsa attenzione al problema da parte dell’amministrazione. Strettamente legato a questo sta il problema dell’atteggiamento di questa amministrazione che “di giorno” distribuisce le briciole di bilancio alle “botteghe storiche” e a tutto il commercio di prossimità, mentre di notte fa accordi urbanistici e commerciali con “chi conta” per favorire appunto le rendite di immobiliari: a pagarne le spese principalmente quel commercio di prossimità schiacciato dalla potenza di fuoco delle grandi imprese, dei cementificatori del territorio, dei prenditori del lapideo.

Ecco che progetti come quelli di Esselunga, ricordiamo che si tratta di un accordo con una società che ha una riserva di bilancio di circa 1 miliardo di euro e che ricava circa 16mila euro a metro quadrato di superficie di vendita (ognuno può fare i calcoli cosa determina un ampliamento di 3.600 mq di spazi di vendita, oppure come l’altro, a pochi centinaia di metri da Esselunga nei terreni ex Sensi Garden, o ancora come la trasformazione dell’area artigianale ex Olivetti in area commerciale, sono la cartina al tornasole di come questa amministrazione abbia scelto, coerentemente con la propria indole liberista, di condannare il commercio di prossimità a favore delle lobby del marmo e dei poteri economici internazionali».

«La chicca finale dello sviluppo del commercio on line prospettato da Esselunga – conclude Prc – e indicato dall’amministrazione come elemento qualificante il progetto, la dice lunga circa il supino atteggiamento dell’amministrazione, invasata da tempo dalle soluzioni “smart” che non fanno altro che riempire le casse delle multinazionali ed espropriano di fatto la città di spazi e ricchezza pubblica».