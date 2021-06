Dei, Rivieri Cipollini (Fi): «La folle idea di Mallegni: far diventare Forza Italia un partito di sinistra»

MASSA – “Sorprendono le dichiarazioni di Mallegni che definisce “saltimbanchi voltagabbana ingrati” parlamentari di FI ,come Mugnai e D’Ettore, che hanno deciso di lasciare il partito per entrare nella nuova coalizione di Toti “Coraggio Italia”. Mallegni ha dimenticato che la nostra Costituzione prevede che i nostri parlamentari, siano “senza vincolo di mandato”…oppure dobbiamo pensare che Mallegni decida di cambiare la Costituzione Italiana quando vuole a suo piacimento?”. Così, in una nota, la consigliera comunale del gruppo misto di maggioranza Roberta Dei, Mauro Rivieri (Fi) e Mario Cipollini (Fi, coordinatore provinciale associazione Libertà e Diritti).

“Mallegni – proseguono -, anziché domandarsi per quali motivi questi nostri parlamentari, che tanto hanno dato e fatto per il partito, oggi abbiano optato per una scelta cosi radicale, li condanna e li offende non chiedendosi se in Forza Italia siano venuti meno quei valori di centrodestra che hanno calamitato in passato moltissimi consensi da parte dell’elettorato. Oggi questi valori vengono ritrovati in altri partiti come la Lega e FdI e il nostro elettorato non li ritrova più in Forza Italia. Il partito che tu vorresti creare in Toscana è una nuova Fi che va a braccetto con la “Sinistra”, e con questa tua collocazione stai creando divisioni, spaccature, malcontento; ti ricordiamo quello che è accaduto a Firenze con l’uscita dell’amico Jacopo Cellai, ex AN, a Camaiore, a Pietrasanta con la vicenda della vicesindaca Bartoli, e cosa dire di quello che è accaduto a Massarosa. Adesso ti stai impegnando tenacemente per creare spaccature, divisioni nell’amministrazione di centrodestra di Massa. Nel gruppo consigliare di FI di Massa stai facendo entrare consiglieri eletti in altri partiti, alcuni sicuramente di sinistra, per mettere in scacco l’amministrazione Persiani solamente per interessi di bottega”.

“I dipendenti del Nuovo Pignone – proseguono Dei, Rivieri e Cipollini -, dello stabilimento Sanac, gli addetti alla lavorazione ed estrazione del marmo, vogliono conoscere la posizione di FI in merito alla richiesta di chiusura del Porto di Marina di Carrara, richiesta che viene sponsorizzata e sostenuta da consiglieri del tuo nuovo gruppo. Gli operatori turistici e balneari apuano-versiliesi vogliono sapere se ancora siamo contrari alla Bolkestein oppure se in FI ha vinto chi ha manifestato con i “Kark per il comunismo” a favore e in appoggio alla direttiva europea. Quali progetti hai per creare lavoro e il futuro per i giovani? A quali sgravi fiscali stai pensando per aiutare i commercianti ,gli artigiani, gli operatori turistici per superare questo momento di grave crisi? Quale sostegno alle famiglie, quali progetti sugli asili nido, quali in difesa delle persone disabili? Quali interventi su Gaia intendi adoperare per scongiurare le gravose bollette che arrivano tutt’oggi alle imprese e alle famiglie mettendole in grave difficoltà? E’ di tutto questo che vorremmo sentir parlare. Ci coinvolgi invece in una battaglia navale (dove le navi da abbattere sono quelle amiche della lega e di FdI) che serve solamente per destabilizzare l’attuale maggioranza di centrodestra e costringere Persiani a concederti immeritatamente qualche assessorato o qualche privilegio”.

“Parliamo inoltre del tuo progetto su Carrara – insistono i tre – dove di fatto hai commissariato un coordinatore comunale di FI, per essere libero di scegliere nella sinistra il candidato a sindaco alle prossime amministrative del 2022. Questa è la tua folle idea: far diventare Forza Italia un partito di sinistra. Ma non hai fatto i conti con chi come noi “ha il cuore che batte ancora a destra” e se tu dovessi realizzare questo progetto sicuramente il popolo azzurro ti voterà contro. Questi dovrebbero essere per te motivi di riflessione e capire perché FI stia perdendo consensi nella nostra Provincia di Massa e Carrara, in Toscana e in Italia. Sei un coordinatore regionale che sta cercando di cancellare e demolire i valori forti del centrodestra e di FI. Tu sicuramente dovrai essere “grato” a chi, in FI, ti permette di continuare a ricoprire immeritatamente il ruolo di coordinatore regionale”.

“Cari amici di Forza Italia – concludono – il nostro obiettivo deve essere quello di recuperare i consensi, riconquistare il nostro elettorato di centrodestra che si sente abbandonato e tradito, e questo può avvenire solamente se riprendiamo a credere nei nostri valori e nei nostri programmi. Essere di destra oggi vuol dire prima di tutto “Amare l’Italia” avere fiducia negli italiani nella loro capacità di lavorare onestamente e soprattutto di interessarci dei problemi della nostra gente. Basta con gli interessi di bottega, basta con gli intrallazzi da prima repubblica. I massesi ci hanno dato fiducia, quindi rimbocchiamoci le maniche e facciamo in modo di essere l’amministrazione del fare, meno proclami e più fatti. Facciamo in modo che i nostri concittadini non siano più soli in questo momento particolarmente impegnativo e difficile, mettiamo in atto tutti gli interventi e le riforme necessarie”.