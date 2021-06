Massa, ok al potenziamento dell’ufficio urbanistica. Approvata la mozione di Forza Italia

MASSA – Approvata nell’ultimo consiglio comunale di Massa la mozione presentata da Forza Italia, con la quale si richiedeva l’immediato potenziamento dell’ufficio urbanistica. Una mozione, ricordano dal gruppo consiliare, dall’ “intento unico di stimolare il potenziamento degli uffici del settore urbanistica, in modo da favorire l’applicazione dei benefici previsti dal “super sisma-ecobonus 110%” per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica degli edifici”.

“E’ innegabile che stiamo vivendo un periodo di ricostruzione dell’economia simile al contesto post bellico – affermano da Forza Italia – Ci sono quindi grandi incentivi economici e sgravi fiscali che hanno una scadenza. Tali benefici interessano tutti i privati cittadini, proprietari o possessori a vario titolo di abitazione singole o in condominio e consentono di realizzare “gratuitamente” le opere, attraverso varie modalità di fruizione del contributo. In aggiunta a quelli per la riduzione del rischio sismico, sono previsti interventi per l’efficientamento energetico, che comprendono la realizzazione dell’isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici, con relativa batteria di accumulo, e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Forza Italia, insieme a tanti consiglieri comunali di altri partiti, si è fatta di nuovo portavoce in Consiglio della necessità di un cambio di passo anche nel settore urbanistica. Anche i tecnici incaricati dai cittadini lamentano lunghi tempi di attesa nell’accesso ad atti in possesso dell’amministrazione comunale e tutti concordano sulla necessità di rafforzare immediatamente gli uffici dell’urbanistica prima che sia troppo tardi. Con la mozione sul Superbonus 110% approvata ieri, il gruppo consiliare di Forza Italia ha lanciato l’invito, al Sindaco e alla Giunta, a potenziare il personale degli uffici deputati allo smaltimento delle pratiche edilizie”.

“Il partito – aggiungono dal gruppo consiliare – si è reso disponibile anche ad accogliere un emendamento presentato dall’opposizione che andava a rafforzare la mozione. Peccato che, nascondendosi dietro dei cavilli tecnico-giuridici, il Sindaco non abbia consentito di portarlo in votazione. Un’altra occasione persa per ascoltare ed accogliere proposte intellettualmente oneste e non pretestuose. Peccato che i nostri alleati, non abbiano voluto unire i propri voti a quelli di Forza Italia trincerandosi dietro un incomprensibile astensione. Crediamo negli sforzi che Sindaco e Giunta hanno dichiarato di aver fatto da inizio anno. Ma i risultati sono gli occhi di chiunque si approcci all’ufficio urbanistica. Ben lontano dal divenire quello che secondo noi di Forza Italia dovrebbe divenire un “ufficio amico” dei cittadini con l’adeguato organico necessario ad affrontare questo grave momento storico e prima che di quei finanziamenti rimangano solo le briciole, si fa appello pubblico al Sindaco ed alla Giunta a far proprio quanto emerso dalla discussione di ieri. Anche ciò che non è stato possibile votare”.

“Con l’approvazione di questa mozione – chiudono – Forza Italia e tutto il Consiglio Comunale danno maggior forza a questa amministrazione per il conseguimento dell’obiettivo da tutti voluto. Il rafforzamento dell’urbanistica. Tema tra i più cari a Forza Italia che anche in questa materia ha grandi competenze ed una vera squadra ricca di professionalità”.